Le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré le 11 juillet que les informations publiées sur les réseaux sociaux concernant un chef d'une grande entreprise étant bloqué n’étaient pas exactes.

Ces informations ont des influences négatives sur le marché boursier et des obligations d'entreprises.

Le ministère de la Sécurité publique confirme que les informations fournies par certains des comptes de médias sociaux sont fausses et inexactes. Actuellement, les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique vérifient et clarifient les auteurs de ces fausses informations pour les traiter strictement, selon les dispositions de la loi, a déclaré le général To An Xo. -VNA