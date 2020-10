Hanoi (VNA) – Hanoi s’efforce d’atteindre ses objectifs d’industrialisation et de modernisation, pour devenir une ville industrialisée moderne. D’ici 2030, la proportion des industries de transformation et de fabrication de la capitale représenteront plus de 90% de la production industrielle totale.

D’ici 2030, la transformation et la fabrication représenteront plus de 90% de la production industrielle de la capitale Hanoi. Photo : VNA

C’est le contenu du plan N°204-KH/TU de la Permanence du Comité du Parti de Hanoi pour le développement industriel jusqu’en 2030 avec vision pour 2045. Selon ce plan, Hanoi développera les industries de haute technologie avec les techniques avancées, et avec une proportion plus élevée de matière grise, afin de promouvoir l’économie du savoir.Hanoï fixe comme objectif d’ici 2030 de relever la proportion de la valeur des produits de haute technologie dans l’industrie manufacturière à 80%. La croissance de la valeur ajoutée dans le secteur de l’industrie et de la construction atteint une moyenne de plus de 9 à 10% par an, l’industrie de transformation et de fabrication quant à elle de 9% par an. La croissance de la productivité du travail devrait se situer à une moyenne annuelle de plus de 7,5%.En outre, Hanoi fait avancer son projet de créer un certain nombre de grappes industrielles regroupant les grandes entreprises nationales et internationales.Dans sa vision pour 2045, la ville de Hanoi fixe l’objectif de devenir une ville industrielle moderne d’Asie du Sud-Est et du monde ainsi qu’un centre technologique et informatique du pays. La capitale compte mettre l’accent sur le développement industriel, ayant pour elle des avantages compétitifs, et sur la promotion du développement de l’économie de savoir. La ville souhaite ainsi intégrer plus fortement dans les chaînes de valeur ajoutée et réseaux mondiaux de distribution.Selon ce plan, Hanoi va mettre en œuvre les sept groupes de missions et solutions avec 5 contenus principaux. En particulier, la ville se concentrera sur la planification et la restructuration industrielle, sur le développement des industries prioritaires, la création d’un environnement favorable aux investissements et aux affaires du secteur; sur le développement des entreprises industrielles, des ressources humaines industrielles ainsi que sur l’élaboration de politiques scientifiques et technologiques pour le développement industriel... – CVN/VNA