Des milliers de personnes en Indonésie ont prié pour la pluie.

Hanoi (VNA) - Des milliers de personnes en Indonésie ont prié pour qu'il pleuve dans les villes de Sumatra et de Bornéo touchés par les incendies de forêt qui sévissent au plus fort de la saison sèche, a rapporté l'agence de presse Antara du 11 septembre.

Des milliers de personnes à Pekanbaru, dans la province de Riau, à Sumatra, ont tenu devant le bureau du gouverneur des prières islamiques pour faire pleuvoir. Beaucoup de participants portaient des masques faciaux pour se protéger des fumées.

Des prières similaires ont eu lieu dans des villes de Kalimantan, sur l’île de Bornéo, où la qualité de l’air était à un niveau insalubre et les écoles forcées de fermer.

Des incendies ont ravagé certaines parties des îles de Sumatra et de Bornéo depuis plus d'un mois et le gouvernement indonésien a envoyé 9 000 membres des forces armées, de la police et des agences de lutte contre les catastrophes naturelles pour combattre le feu.

Les autorités indonésiennes ont mobilisé 37 hélicoptères et déversé 239 millions de litres d’eau pour attaquer les flammes, tandis que des avions "semaient des nuages" dans l’espoir de générer de la pluie artificielle.

L’agence de protection des sinistres du pays a indiqué que 5 062 "foyers" d’incendie avaient été détectés dans six provinces indonésiennes, au matin du 11 septembre.

Endro Wibowo, chef de la police adjoint de la ville de Sampit, dans la province du Kalimantan central, a déclaré que son équipe travaillait jour et nuit pour éteindre les incendies.

L'Indonésie est confrontée à une saison sèche sévère provoquée par El Nino, qui a provoqué sécheresse et incendies de forêt dans plusieurs provinces cette année. Les feux de forêt se produisent en Indonésie à chaque saison sèche, en raison des pratiques de brûlage traditionnelles utilisées dans l'agriculture pour défricher les terres destinées aux plantations d'huile de palme et de pâte à papier. -VNA