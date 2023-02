La baie de Bai Tu Long. Photo: VNA Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) a proposé d'ouvrir aux touristes cinq nouvelles destinations touristiques dans la baie de Bai Tu Long.

Le service provincial du Tourisme coopérera avec d'autes services et agences concernés pour étudier et identifier les nouveaux itinéraires et destinations touristiques dans les îles Tay Hoi, Tra Ngoc, Cai Lim, Ba Mun et Ban Sen afin que les activités touristiques puissent démarrer en avril prochain.

Le Service provincial des Transports devrait embaucher un consultant pour inspecter les voies navigables et annoncer les routes.

Avec l'infrastructure existante, la baie d'Ha Long et la baie de Bai Tu Long sont éligibles pour l'exploitation des zones touristiques prévues.

Située à près de 200 km de Hanoï, la baie de Bai Tu Long se trouve dans la province de Quang Ninh (Nord). Son état sauvage et sa beauté naturelle en font une des merveilles de l’Asie du Sud-Est.

La baie de Bai Tu Long s’étale sur les côtes des villes de Ha Long, de Cam Pha et du district insulaire de Van Don.

En 2006, elle a été classée par l’agence britannique en bio voyage Gecko Travel dans le top 5 des meilleures destinations d’Asie du Sud-Est. En visitant la baie et ses plages, les voyageurs ont l’opportunité de contempler des paysages naturels peu modifiés par l’homme.

La baie de Bai Tu Long abrite des centaines d’îles plus ou moins grandes, la plupart habitées. Les plus connues sont Cap Ky Nhay, Cap Ky Gia, The Vang, Hon Chong, Hon Van Don, Hon On, Hon Ba Sao.

L’île des Singes se trouve à proximité de la ville de Câm Pha. Là-bas, on élève beaucoup de macaques rhésus utilisés pour des recherches sur les vaccins ou à d’autres fins scientifiques.

En outre, les touristes peuvent visiter le village flottant de pêcheurs Vung Vieng. Situé à environ 25 km du continent, il abrite des milliers de pêcheurs toute l'année.

Grâce à ses îles magnifiques et à ses plages paradisiaques, la baie de Bai Tu Long est vraiment la destination parfaite pour des vacances inoubliables.