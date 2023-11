Hanoï (VNA) - Le montant des investissements directs étrangers (IDE) jusqu’au 20 novembre a connu une augmentation de 14,8% en rythme annuel, atteignant près de 28,85 milliards de dollars, selon le dernier rapport du ministère du Plan et de l'Investissement.Le décaissement des projets d' IDE a atteint 20,25 milliards de dollars, le montant le plus élevé de la période 2018-2023.Au cours de cette même période, un total de 2.865 nouveaux projets à capitaux étrangers ont obtenu des licences d'investissement, cumulant environ 16,41 milliards de dollars, soit une augmentation de 58,1% et de 42,4% en un an, respectivement.Parallèlement, les projets déjà en activité ont augmenté leur investissement initial de plus de 6,47 milliards de dollars, à 1.152 reprises.Le nombre d’apports en capital et achats d'actions a diminué de 4% mais leur montant a atteint près de 5,97 milliards de dollars, soit une augmentation de 46,4% par rapport à la même période de l’année dernière.Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs de l'économie nationale. Le secteur de la fabrication et de la transformation est arrivé en tête avec plus de 20,97 milliards de dollars, représentant près de 72,71% du total et une augmentation de 40,2%. Avec environ 2,87 milliards de dollars, le secteur immobilier a occupé la 2e place.La province de Quang Ninh a été la plus attractive pour les investisseurs étrangers, avec un capital enregistré de près de 3,11 milliards de dollars.Parmi les 110 pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours des onze premiers mois, Singapour a occupé la première place avec près de 5,15 milliards de dollars, représentant plus de 17,8% des investissements enregistrés.Le secteur des entreprises à participation étrangère a contribué pour 237,16 milliards de dollars aux exportations, représentant 73,7% du chiffre d'affaires à l'exportation du pays. Leurs ventes hors pétrole ont diminué d’environ 6,8% pour s’établir à 235,42 milliards de dollars. -VNA