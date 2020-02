Hanoi, 15 février (VNA) - Des tests pour le coronavirus (nCoV) pourraient être effectués dans les hôpitaux provinciaux dans un proche avenir, a déclaré le professeur Dang Duc Anh, directeur de l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie (NIHE).



Avant de transférer la technologie pour effectuer ces tests, le NIHE mettra en place des cours de formation et évaluera les infrastructures, en particulier la sécurité biologique dans les laboratoires, a-t-il déclaré.



Le vice-ministre de la Santé, Do Xuan Tuyen, a indiqué que le transfert ne serait effectué que lorsque les hôpitaux auraient évalué leurs infrastructures.



La semaine dernière, le NIHE a cultivé et isolé avec succès le nCov, qui est à l'origine de la maladie respiratoire aiguë (COVID-19) signalée pour la première fois dans la ville de Wuhan en Chine.



Le NIHE était désormais en mesure de maîtriser les tests de coronavirus, a déclaré Anh. Les travaux appuieraient la prévention et le contrôle des épidémies.



Avec l’isolement du virus, le NIHE a commencé à développer des kits de test pour un diagnostic rapide.



À l'heure actuelle, 22 hôpitaux sont capables d'effectuer des tests pour le coronavirus.



Le ministère de la Santé a hautement apprécié la culture et l'isolement du virus et a déclaré qu'il s'agissait d'un grand succès.

Le Vietnam peut désormais effectuer des milliers de tests par jour si nécessaire, a déclaré Tuyen.



Selon le ministère de la Santé, le Vietnam est actuellement l'un des quatre pays qui ont réussi à cultiver et à isoler le nCoV, outre le Japon, la Chine et l'Australie. -VNA

Nguyễn Thị Hồng Minh source