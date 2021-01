Des affiches célébrant le 13e Congrès national du PCV dans la rue de Cân Tho. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - La communauté des ethnies minoritaires et la communauté religieuse de la région du Delta du Mékong sont attentives à la tenue du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien et attendent des décisions qui seront prises pour l’avenir du pays.



Nguyên Quang Trung, président de la commission de la solidarité catholique du district de Ninh Kiêu, à Cân Tho indique : «Les populations espèrent que les nouvelles stratégies adoptées stimuleront le développement local et que de nouveaux dirigeants compétents et intègres seront élus.»



Thach Sen, un Khmer de la ville de Soc Trang, également chef du Comité d’administration de la pagode Mahatup est confiant dans la direction du Parti et le succès du 13e Congrès national.



« Les Khmer ont confiance dans les politiques appliquées par le Parti et l’État. Grâce à ces politiques, le niveau de vie des habitants s’est amélioré. Nous espérons que le 13e Congrès du parti élaborera une stratégie pour développer le pays durablement. ». -VOV/VNA