Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La société par actions du groupe Masan (MSN) et le groupe sud-coréen SK (SK) ont annoncé le 11 novembre la signature d'un accord de rachat d'actions de The CrownX (TCX) d'une valeur totale de 345 millions de dollars. Les taux de propriété de Masan et SK dans The CrownX sont désormais respectivement de 85 % et 4,9%.

Selon Masan, la priorité de Masan dans un avenir proche est d'accélérer l'expansion du modèle de mini-centre commercial à TCX.

Ce modèle s'inscrit dans la stratégie « Point of Life », intégrant WinMart+ (article de première nécessité), le kiosque Phuc Long (thé et café), les produits pharmaceutiques, et Techcombank (service financier) et Mobicast (opérateur de réseau mobile) dans une plate-forme des clients habituels.

Selon Masan, les magasins pilotes du mini-centre commercial ont déjà obtenu des résultats initiaux avec un nombre croissant de clients et des bénéfices nettement améliorés. Masan est en train d’élaborer un plan à moyen terme d'expansion à l'échelle nationale.

Le directeur général de Masan, Danny Le a déclaré que « l'accord d'investissement de SK avait affirmé la ferme confiance en le succès du modèle « mini-centre commercial» à l'échelle nationale, au profit des consommateurs.

Woncheol Park, directeur de SK Investissement en Asie du Sud-Est s’est déclaré convaincu de la stratégie de croissance de Masan grâce à la multiplication du modèle de « mini-centre commercial » qui apporte de grands avantages aux consommateurs, aux partenaires et aux actionnaires.- VNA