Université des sciences et technologies de Hanoi. Photo: hust.edu.vn

Hanoi (VNA) – L'autonomie des universités est une voie à sens unique et les universités doivent surmonter les difficultés et être prêtes à s'y adapter, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, présent à la conférence de l’autonomie des universités tenue le 4 août à Hanoi.

Le dirigeant a exhorté notamment les grandes universités à être des modèle d’administration pour mieux exploiter les bonnes valeurs et avoir des environnements universitaires démocratiques et scientifiques.

L'autonomie ne signifie pas la liberté, mais doit être conforme aux conditions et à la loi du pays, et associés aux responsabilité des universités, a-t-il insisté.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de la conférence sur l’autonomie des universités à Hanoi. Photo: VNA



Il a également réaffirmé que l’une des missions des universités était de créer des connaissances. Par conséquent, il a appelé à renouveler la recherche scientifique pour promouvoir l’innovation et la créativité, ainsi qu’à promouvoir l'intégration internationale.

Les universités autonomes sont autorisées au Vietnam depuis le 24 octobre 2014, suite à la promulgation de la résolution gouvernementale N°77/NQ-CP sur la rénovation à titre expérimental du mécanisme de fonctionnement des établissements publics d’enseignement supérieur pour la période 2014-2017.

Actuellement, parmi 232 universités, 142 sont éligibles à l'autonomie, selon les données du ministère de l’Education et de la Formation, ajoutant que 32,7% des universités autonomes assurent leurs dépenses courantes et d’investissement et 13,7% leurs dépenses courantes seules. -VNA