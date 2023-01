Hanoi (VNA) – En 2022, le secteur de l’éducation du Vietnam a obtenu une série de performances impressionnantes avec ses universités, scientifiques et étudiants qui sont apparues continuellement dans les classements internationaux.



- Note maximale aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO) 2022

Ngô Quý Đăng (à droite). Photo: VOV

Les six candidats vietnamiens aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO) 2022 ont tous été primés, avec deux médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze.



Lors de l’IMO 2022, parmi 589 candidats venus de 104 équipes nationales, 9 candidats ont obtenu une note maximale de 42/42, dont Ngô Quý Đăng, élève de 12e année au lycée d’excellence de l’Université nationale de Hanoi qui est le seul représentant du Vietnam.



«Lorsque j’ai reçu ma note de 42/42, l’un des six meilleurs candidats au monde ayant remporté la médaille d’or, j’ai été soulagé de ne pas avoir fait de fautes. Il était important pour moi de ne pas décevoir mes enseignants, mes parents et mes amis», a déclaré Ngô Quý Đăng.



En décembre 2022, Dang a reçu l’Ordre du travail de deuxième classe du président de la République pour ses excellents résultats scolaires en 2022. C’était aussi la deuxième fois qu’il recevait ce titre.



- Une femme vietnamienne parmi des 100.000 scientifiques les plus influents au monde

La Dr Le Thai Ha est la directrice exécutive du prix VinFuture et du Fonds VinFuture. Photo: VOV



Dans la liste des 100.000 scientifiques les plus influents en 2022 annoncée par l’Édition Elsevier, Le Thai Ha (34 ans) est la seule femme vietnamienne honorée, à la 49.666e place.



La Dr Le Thai Ha est la directrice exécutive du prix VinFuture et du Fonds VinFuture.



Elle est titulaire d’un baccalauréat en arts (Honours Degree) et d’un doctorat en économie de l’Université technologique de Nanyang, à Singapour, où elle a obtenu son doctorat en deux ans, à l’âge de 24 ans. Avant de rejoindre le Fonds VinFuture, Le Thai Ha a été maître de conférences titulaire à l’Université RMIT Vietnam pendant sept ans. Elle a publié plus de 60 travaux de recherche dans des revues internationales.



- Un lycéen de Thai Binh remporte le concours Olympia 2022

Dang Le Nguyen Vu remporte le concours Olympia 2022. Photo: VOV



Le concours Olympia 2022 s’est terminé par la victoire de Dang Le Nguyen Vu, un lycéen de la province de Thai Binh.



Nguyen Vu a déclaré: "Devenir le gagnant de l’Olympia n’est pas seulement un rêve pour moi mais aussi pour des millions d’étudiants vietnamiens. Cependant, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers, car la vie est longue et il me reste encore de nombreux sommets à conquérir."



- Devancer 2 Grands-maître internationaux d’échecs

Hong Nhung a décroché une médaille d'argent dans la catégorie U16 lors de la Coupe du monde d'échecs de la jeunesse 2022. Photo: Vietnamnet



Lors du championnat national d’échecs excellent en 2022, Nguyen Hong Nhung, élève de 11e année spécialisée en mathématiques, du lycée Amsterdam de Hanoi, a remporté une médaille d’or en blitz.



Lors de ce tournoi, Hong Nhung a obtenu 8,5/9 points. Elle a devancé 5 Vietnamiennes qui ont été honorées au titre des Maîtres féminins de la Fédération mondiale des échecs et 2 Vietnamiennes qui sont des Grands-maîtres internationaux féminins.



Hong Nhung a décroché une médaille d’or dans la catégorie U16 (candidats de moins de 16 ans) lors de "2021 International Junior Chess Championship", une médaille d’argent dans la catégorie U16 lors de la Coupe du monde d’échecs de la jeunesse 2022, et environ 10 médailles des toutes catégories lors de tournois nationaux junior.

- Deux Vietnamiens parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde en 2022

Le prof.-docteur Nguyen Dinh Duc (à gauche) et le prof. associé-docteur Le Hoang Son (à droite). Photo: dantri.com.vn



Deux Vietnamiens figurent dans la liste des 10.000 scientifiques les plus influents au monde en 2022, publiée par la revue scientifique américaine PLoS Biology.



Il s’agit du prof.-docteur Nguyen Dinh Duc et du prof. associé-docteur Le Hoang Son, tous deux de l’Université nationale de Hanoï. Nguyen Dinh Duc est classé au 7.455e rang mondial et Le Hoang Son, au 5.817e rang. C’est la 4e année consécutive qu’ils figurent dans cette liste. – CPV/VNA