Ho Chi Minh-Ville (VNA) –Lors des prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai, les gens auront quatre jours de congés. Ainsi, beaucoup en profiteront pour voyager.

De nombreux tours à l'étranger comme la Thaïlande et Dubaï sont déjà complets tandis que pour les circuits dans le pays, le nombre de visiteurs atteint de 60 à 70% par rapport au plan fixé, selon les agences de voyages.

D’après un représentant de Saigontourist, le nombre de touristes augmente fortement à la fois dans les groupes et les touristes individuels ou les familiaux. Saigontourist prévoit de servir 25.000-30.000 visiteurs pendant les congés du 30 avril-1er mai.

Quant à Vietravel, ce voyagiste prévoit plus de 4.000 visiteurs. Pour l’heure, le nombre de touristes qui ont réservé des tours lors de prochaines vacances représente environ 60% de ce total.

Selon Vietravel, cette année, le nombre de gens qui réservent des tours lors des vacances a tendance d’augmenter. En plus, les touristes ont plus de choix avec de nombreux circuits à l'étranger vers le Cambodge, la Thaïlande, Singapour et Dubaï.

De même, les petits voyagistes de la ville ont également enregistré de 300 à 600 visiteurs pendant les vacances de 4 jours cette année.

A Ho Chi Minh Ville, de nombreux nouveaux services et promotions sont également lancés à cette occasion. Pour l’heure, les entreprises accélèrent le lancement du produit touristique "contempler Ho Chi Minh-Ville d'un hélicoptère" au service des visiteurs lors des prochaines vacances.

Selon les agences de voyage, le prix des services touristiques connaît une croissance de 10 à 20 %, se concentrant notamment sur deux groupes de services : billets d'avion et chambre/restauration.

Par conséquent, afin de mieux servir les visiteurs, de nombreuses agences de voyage et établissements touristiques se préparent à perfectionner les infrastructures et à recruter du personnel... -VNA