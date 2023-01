Retour en masse à Hô Chi Minh-Ville après les congés du Têt. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le dernier jour des congés du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) du 20 au 26 janvier, les gens sont revenus en masse à Hô Chi Minh-Ville, le plus grand pôle économique du Sud du Vietnam, aussi bien par voies routière, aérienne que ferroviaire.

Le 26 janvier, l’aéroport international de Tân Son Nhât a comptabilisé 913 vols avec 144.871 passagers à bord, un nombre quotidien record depuis le début des congés du Têt.

Le Têt est la fête traditionnelle la plus importante des Vietnamiens. À cette occasion, la plupart des gens retournent dans leurs contrées natales pour des retrouvailles familiales, créant un grand chassé-croisé hors des grandes villes au début et à la fin des congés.

La gare routière de Miên Tây dans l’arrondissement de Binh Tân, la plus grande de la ville, a accueilli environ 40.000 passagers, et celle de Miên Dông plus de 3.000.

Malgré le nombre élevé de passagers, grâce aux mesures efficaces déployées par les autorités locales, les embouteillages ne se sont pas produits à l’aéroport ainsi que dans les gares routières et ferroviaires.

Le sous-colonel Nguyen Trong Son, vice-directeur du bureau de la Police de la circulation routière et ferroviaire, relevant du département de Police de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la Police de la circulation de la ville continuera de mobiliser 100% de son personnel et de se coordonner avec les forces compétentes pour assurer une circulation fluide et sûre.

En même temps, le nombre de vols et de passagers à l’aéroport international de Nôi Bai à Hanoï a continué d'augmenter. Le 26 janvier, l’aéroport a desservi environ 536 vols, avec environ 85.000 passagers. -VNA