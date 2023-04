Lang Son (VNA) – Les forces de garde-frontière de Chi Ma et Chi Lang, dans le district de Lôc Binh, province de Lang Son (Nord) et leurs homologues de Ningming, en Chine, ont collaboré mardi 11 avril pour diffuser et vulgariser le droit coutumier auprès des populations vivant à la frontière vietnamo-chinoise.

Des garde-frontières et des résidents locaux à la borne n°1250, à Lang Son. Photo: VNA

Elles se sont entretenues sur les méthodes de sensibilisation et se sont informées de la situation et de l’administration et de la protection frontalière, le déploiement des activités de contrôle frontalier, de prévention et de lutte contre les entrées et sorties illégales et la contrebande dans les temps à venir.Les deux parties organisé la vulgarisation des connaissances du droit coutumier à l’intention des populations frontalières, les ont guidé à vérifier les bornes de démarcation et expliqué les actes violant la réglementation d’administration et de protection de la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.La vulgarisation juridique coordonnée vise à améliorer la prise de conscience des populations et leur respect des lois liées à la frontière, à renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre les activités portant atteinte à la souveraineté sur la frontière, les sorties et entrées illégales et la criminalité transfrontalière, contribuant à la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement. – VNA