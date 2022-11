Hanoi (VNA) – Les Garde-côtes vietnamienne et chinoise ont commencé jeudi 3 novembre leur 2e patrouille conjointe en 2022 des eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô (Tonkin).

Le colonel Luong Cao Khai en conversation téléphonique avec la Garde-côtes chinoise. Photo : qdnd.vn

La partie vietnamienne avec les navires 8004 et 8003 était représentée par le commandant adjoint de la région des garde-côtes vietnamiens 1, le colonel Luong Cao Khai, et la partie chinoise avec les navires 4304 et 4302, le directeur Huang Man du département de l’application de la loi, du quatrième département de la Garde-côtes chinoise.À 7 heures du matin, les deux parties ont organisé une cérémonie de salutation. Dans le télégramme de bienvenue envoyé aux garde-côtes chinois, le colonel Luong Cao Khai a salué le grand succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, affirmant l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.Le Vietnam attache toujours une grande importance au partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, d’intégration internationale active et proactive, selon le texte.