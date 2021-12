Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les garde-côtes vietnamien et indonésien ont signé en ligne, le 28 décembre, un protocole d'accord de coopération en matière de sûreté et de sécurité maritimes.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le général de brigade Le Quang Dao, commandant du garde-côte vietnamien, a affirmé l'importance de la coopération bilatérale.

Le contre-amiral Aan Kunia, commandant du Garde-côtes indonésien, a déclaré que le garde-côte vietnamien était un partenaire important du garde-côtes indonésien en Asie du Sud-Est pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation dans la région. Il s’est également déclaré convaincu que sur la base de ce protocole d'accord, les deux parties approfondiraient et étendraient leurs relations d’amitié et de coopération.

Ce protocole d'accord est un outil et un mécanisme qui permettra aux deux parties de renforcer leur compréhension mutuelle, la coopération concrète et efficace pour bien régler les affaires en mer, contribuant à maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les zones maritimes de la région. -VNA