Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Une cérémonie s'est tenue à Hanoi, le 11 janvier, pour honorer les gagnants d'un concours photo sur "La beauté du Vietnam" en 2022.

Ce concours a été lancé par la Télévision Nhan Dan et l'Association vietnamienne des artistes photographes (VAPA), attirant la participation de photographes de tout le pays.

Vu Lam, de la ville de Hai Phong, a remporté le premier prix pour sa série de photos intitulée "Achever de toute urgence les projets pour célébrer le Nouvel An lunaire".

Le deuxième prix a été décerné à Nguyen Long Giang pour sa photo intitulée "Bonheur de la belle-fille".

Trois troisième prix ont été décernés à Le Hoang Men, Tran Van Sinh et Truong Xuan Thang, respectivement pour leurs clichés "Célébrer la victoire de l'équipe vietnamienne les premiers jours du nouvel an", "Classement du concours d'emballage de gâteau Chung" et "Offrande de la Pleine Lune".

Contrairement aux années précédentes, la finale de cette année a été un terrain de jeu pour les gagnants des premiers prix des tours mensuels.

Ainsi, 12 lauréats du premier prix mensuel ont pris des photos selon le thème proposé par le comité d’organisation et ont été directement sélectionnés par le jury.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le directeur de la Télévision Nhan Dan et chef du comité d'organisation du concours, Vu Duy Hung, a adressé ses félicitations aux gagnants et a officiellement lancé la huitième édition du concours en 2023. -CPV/VNA