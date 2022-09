Hanoi (VNA) – Après plus de six mois de mise en œuvre du portail pour les fournisseurs étrangers à partir du 21 mars, 36 fournisseurs étrangers se sont enregistrés, ont déclaré et payé des taxes via le portail, a-t-on appris d’un colloque organisé en ligne jeudi 29 septembre par le Portail d’information du gouvernement.

L'interface de la page d'accueil du portail électronique du Département général des impôts pour les fournisseurs étrangers, le 28 avril 2022. Captures d'écran : VNA

Parmi eux, il y a six grands fournisseurs étrangers tels que Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple, qui représentent 90% des recettes des services de commerce électronique sur les plateformes numériques transfrontalières au Vietnam, ont effectué l’enregistrement et la déclaration fiscaux et le paiement des impôts au Vietnam.



Le montant des paiements d’impôts s’est chiffré à des dizaines de millions de dollars. Meta à lui seul a versé 16,8 millions d’euros, Tiktok 81,7 milliards de dôngs.



Un représentant du Département général des impôts a déclaré que les principaux fournisseurs étrangers tels que Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple ont activement collaboré avec les autorités fiscales.



Ils se sont renseignés sur les politiques fiscales et ont formulé des suggestions aux autorités fiscales pour améliorer des politiques fiscales et des outils de gestion fiscale, contribuant à améliorer l’efficacité de la gestion fiscale, a-t-il indiqué.



