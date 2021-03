Les fournisseurs étrangers de biens sur Internet obligés de payer des impôts au Vietnam

Hanoi (VNA) – Actuellement, grâce à l'application de la technologie, les entreprises n'ont pas besoin d'une présence physique au Vietnam pour fournir des biens et services.

Mais, les agences fiscales rencontrent des difficultés dans la perception des impôts. En vue d’améliorer la gestion fiscale sur les activités du commerce en ligne, le ministère vietnamien des Finances a publié un circulaire stipulant que les fournisseurs à l'extérieur du pays n'ayant pas d'établissement stable au Vietnam exerçant des activités d'e-commerce sont obligés de s'enregistrer, de déclarer et de payer des impôts dans le pays.

Les organisations et individus étrangers doivent faire l’enregistrement fiscal, la déclaration et le paiement des impôts en ligne au Vietnam sur le site web du Département général des impôts.

Les organisations et individus étrangers sont autorisées à déléguer leurs pouvoirs pour faire l’enregistrement fiscal, la déclaration et le paiement des impôts en ligne au Vietnam.

Le Département général des impôts se coordonnera avec les agences compétentes pour identifier et publier les noms et adresses de sites Web des fournisseurs étrangers exerçant des activités de commerce électronique au Vietnam qui n'ont pas encore procédé à l’enregistrement fiscal, à la déclaration et paiement des impôts. -VNA