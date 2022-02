L'équipe nationale féminine de football et des responsables de la VFF, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Fédération vietnamienne de football (VFF) a organisé vendredi 11 février à Hanoï une cérémonie pour honorer l’entraîneur en chef Mai Duc Chung et ses joueuses qui ont remporté pour la première fois un billet pour la phase finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Afin d'encourager l'équipe, lors de la cérémonie, le Comité populaire de Hanoï lui a décerné un milliard de dôngs et la VFF, 5,5 milliards de dôngs.

La compagnie Honda Vietnam a offert une voiture HRV à l’entraîneur en chef Mai Duc Chung, une autre à la VFF et une dizaine de motos SH aux footballeuses….

Les membres de l'équipe nationale féminine de football. Photo: vietnamnet.vn



Dans son discours, l’entraîneur en chef Mai Duc Chung a déclaré que toute l'équipe avait fait de son mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Il a exprimé sa joie devant l'attention et l'affection des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple pour son équipe.

Le président par intérim de la VFF, Trân Quôc Tuân, a salué l'exploit de l'équipe féminine vietnamienne. Sa première participation à la Coupe du monde féminine de football 2023 est une fierté pour le football vietnamien, surtout en cette période très difficile en raison des impacts du COVID-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (3e à partir de la gauche) décerne l’Ordre du Travail de première classe à l'équipe féminine de football. Photo: VNA

Auparavant, dans la soirée du 10 février, au nom du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam avaient remis les Ordres du Travail et des satisfecit à l’équipe nationale féminine de football, à l’entraîneur en chef et aux joueuses pour leurs performances. -VNA