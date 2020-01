Hanoi (VNA) – La "Rue des livres du Têt du Rat 2020" a ouvert ses portes ce lundi matin (soit le 3e jour du premier mois lunaire) dans la rue 19 Décembre, dans le centre-ville de Hanoi, sous les auspices du Service municipal de l’information et de la communication et du Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm.

Cérémonie d’ouverture de la "Rue des livres du Têt du Rat 2020", le 27 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Décoré par des lanternes et des branches de pêchers, cet espace est devenu un lieu de divertissement des citadins à chaque fois qu’arrive le Têt traditionnel.

Sur différents stands sont présentés des ouvrages de toutes sortes comme des livres pour les enfants, des œuvres littéraires, des livres sur l’économie, les sciences et les technologies, l’électronique, etc.

À cette occasion se tiennent diverses activités intéressantes telles que des échanges de vue sur les us et coutumes des Vietnamiens, des rencontre entre lecteurs et auteurs, des démonstrations de calligraphie, des jeux folkloriques ou des spectacles musicaux.

Ouvert au public de 09h00 à 21h00 du 27 janvier au 3 février (soit le 10e jour du premier mois lunaire), l’événement vise à promouvoir la lecture et à faire se rencontrer lecteurs, auteurs et professionnels de l’édition.

L’événement attire de nombreux jeunes lecteurs. Photo : NDEL

Selon le président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, Nguyên Chi Luc, l’organisation de la "Rue des livres" au début du Nouvel An lunaire contribue à honorer la culture de la lecture mais aussi à développer le mouvement de la lecture en vue de bâtir une société d’étude et une capitale civilisée.

Il souhaite que cette rue devienne une destination culturelle attrayante pour les habitants comme pour les touristes durant le Têt traditionnel.

Comme cette année marque le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, les organisateurs proposent aux visiteurs de nombreux ouvrages et documents ainsi que des colloques sur l’histoire et le développement du Parti communiste du Vietnam ou encore sur l’idéologie du Président Hô Chi Minh, a indiqué Nguyên Chi Luc.

Fête de la calligraphie à Van Miêu-Quôc Tu Giam à Hanoi

Un calligraphe est en train de montrer son savoir-faire lors de la Fête printanière de la calligraphie 2020 à Van Miêu-Quôc Tu Giam Photo : NDEL

Comme chaque année, la ville de Hanoi organise au début du Nouvel An lunaire une fête dédiée à l’art calligraphique. L’édition de 2020 a débuté le 26 janvier (soit le 2e jour du premier mois lunaire) à Van Miêu-Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature).

Cette manifestation vise à honorer l’art de la calligraphie et à répondre au désir des Vietnamiens de demander de beaux idéogrammes en hán (chinois classique) ou en nôm (écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien) lors du Têt traditionnel. Demander la calligraphie aux jours du Nouvel An témoigne du respect de l’instruction et de la connaissance des Vietnamiens. Les idéogrammes retranscrivent les voeux de la chance, de la prospérité et de la longévité pour la nouvelle année.

À côté des pavillons des calligraphes, d’autres activités associées sont également programmées. Parmi elles, une exposition d’œuvres en hán, nôm et quôc ngu (vietnamien romanisé), des scènes d’installation de l’ambiance des concours mandarinaux royaux d’autrefois, les espaces de villages de métiers ou les démonstrations de calligraphie, cela pour aider les visiteurs à mieux comprendre cet art noble.

Course de bateaux traditionnels à Phan Thiêt

Le Festival de course de bateaux traditionnels sur le fleuve Cà Ty suscite l’attention de nombreux habitants et touristes. Photo : NDEL

Le Festival de course de bateaux traditionnels sur le fleuve Cà Ty, dans la ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân (au Centre), a eu lieu le 26 janvier (soit le 2e jour du premier mois lunaire), attirant l’attention de nombreux habitants et touristes.

Cette compétition a regroupé plus de 300 sportifs venant de différentes communes côtières de Phan Thiêt.



Il s’agit d’une activité sportive liée étroitement à la vie culturelle et spirituelle des pécheurs locaux. L’événement a pour objectif d’encourager les habitants à s’entraîner physiquement, à renforcer leur solidarité et à préserver la culture traditionnelle. C’est aussi une bonne occasion de promouvoir le tourisme local.

Fête de rue à Kon Tum

Photo : NDEL

Du 26 au 29 janvier, la fête de rue « Saluer le Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat) » se déroule dans la zone d’écotourisme de Mang Den, rattachée au district de Kon Plông, province de Kon Tum (dans les hauts plateaux du Centre, souvent appelé le Tây Nguyên).

L’événement attire la participation de plus de 75 artistes venus des villages culturels de Kon Pring et Kon Chênh. Il s’agit d’une bonne occasion de présenter aux touristes les particularités de la culture traditionnelle des habitants du Tây Nguyên. – NDEL/VNA