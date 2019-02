La vice-présidente de l’Union des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement Mean Som An, (2e à gauche en premier plan). Photo : http://www.phunuvietnam.vn

Kien Giang (VNA) - Le 23 février, l’Union des femmes vietnamiennes et l’Union des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement ont organisé un échange dans la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest du Vietnam et de la chute du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979).

Les déléguées ont également rendu visite l’ex-femme volontaire Cao Thi Yen qui a passé trois ans (de 1979 au 1981) à travailler au Cambodge pour soigner des militaires et des locaux.

A cette occasion, la vice-présidente de l’Union des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement Mean Som An, a apprécié les contributions des experts, des volontaires vietnamiens dont ceux originaires de Kien Giang.

Elles ont aussi visité l'atelier de fabrication des fleurs en voile, en soie et en papier initié par l’Association des femmes du quartier de Vinh Lac, ville de Rach Gia.

Selon elles, ce produit est très approprié afin d’aider des femmes démunies cambodgiennes à se sortir de la pauvreté.

Le 24 février, dans le cadre de sa visite d’amitié au Vietnam à l’occasion du 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest du Vietnam et la chute du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979), la délégation de l’Union des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement a visité de nombreux sites touristiques et économiques marquants du district insulaire de Phu Quoc, province de Kien Giang.

Selon l’agenda, demain, elle arrivera à la ville de Ha Tien avant de clôturer leur visite d’amitié au Vietnam. -VNA