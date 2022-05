Tran Thi Nhu Trang, directrice de VSF, s'exprime lors de l'évènement. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - For Vietnamese Stature Foundation (VSF) a lancé le 18 mai, à Hanoï, le projet "Les femmes reporters agissent pour réduire les déchets et la pollution plastiques" financé par le Earth Journalism Network (EJN).



Ce projet vise à créer des conditions favorables permettant aux femmes reporters de participer à des activités de protection de l’environnement et de construction d'un cadre de vie "vert, propre et beau", contribuant à sensibiliser les gens aux effets néfastes de la pollution plastique.



Selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la consommation de plastique par habitant au Vietnam est environ de 81 kg/an, et 70% de ce volume n'est pas traité. Cela montre l'urgence de sensibiliser le public et de prendre des mesures importantes.

Collecte des déchets à la plage. Photo: baoquangninh



«Via ce projet, le VSF souhaite devenir une passerelle entre les femmes journalistes, les experts, les autorités publiques et la communauté pour agir ensemble pour la prise en conscience des gens sur la nocivité de la pollution plastique», a déclaré Tran Thi Nhu Trang, directrice de VSF.



Ce projet comprend comme contenus principaux créer un réseau de femmes journalistes agissant contre la pollution plastique, organiser des séminaires et forums, soutenir financièrement et techniquement les femmes reporters pour la rédaction de rapports en la matière, lancer un prix «Journaliste pionnière pour l'environnement 2022».



VSF est le seul représentant du Vietnam à recevoir un financement d’EJN pour 2022, à côté de 7 autres pays que sont l’Indonésie, les Philippines, l'Inde, la Mongolie, la Thaïlande, le Bangladesh et le Népal.



C'est également la deuxième fois que VSF reçoit un financement de l'EJN pour un projet sur l’environnement.



En 2022, plus de 80 initiatives de 8 pays d'Asie-Pacifique ont été soumises à l’EJN dans le but de sensibiliser le public et de promouvoir des actions pour répondre à la crise climatique mondiale. - CPV/VNA