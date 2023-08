Photo d'illustration. Source: nongnghiep.vn



Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de noix de coco devraient atteindre un milliard de dollars en 2025 après l’autorisation par les Etats-Unis et la Chine de l'entrée des noix de coco vietnamiennes sur ces deux marchés, selon la présidente de l’Association vietnamienne de la noix de coco (VCA), Nguyên Thi Kim Thanh.

Alors que les États-Unis sont sur le point d'ouvrir le marché aux noix de coco vietnamiennes et que la Chine autorise aussi leur importation officielle, les entreprises vietnamiennes tentent de développer des zones de matières premières, d’obtenir des codes de zones de culture et de zones de culture bio afin de répondre aux besoins du marché mondial, a déclaré Nguyên Thi Kim Thanh.

Dans le passé, il n’était pas prévu de créer des zones de culture de cocotiers. Cependant, en 2021, ce fruit a été répertorié comme l’une des principales cultures industrielles du Vietnam, notamment dans le contexte du changement climatique, a-t-elle dit.

Environ 20 grandes entreprises du pays ont exporté des noix de coco vers le monde. Jusqu’à 35 pays et territoires sont importateurs, a-t-elle indiqué.

La province méridionale de Tiên Giang abrite plus de 35.000 ha de cocotiers, principalement dans les districts de Go Công Tây, Cho Gao, My Tho et Tân Phu Dong, a fait savoir Luu Van Phi, directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, ajoutant que l'exportation de noix de coco vers les États-Unis contribuera à augmenter le prix du fruit et à améliorer les revenus des producteurs.

Il a noté qu'une noix de coco coûte entre 3.000 et 4.000 dôngs (0,12 à 0,17 dollar) dans les fermes, mais que les consommateurs d'Hô Chi Minh-Ville doivent payer 20.000 dôngs.

Deux problèmes doivent être résolus maintenant : comment réduire les coûts de courtage et augmenter les revenus des agriculteurs, a-t-il déclaré.

Selon Huynh Quang Duc, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de la province méridionale de Bên Tre, les cocoteraies s'étendent sur plus de 15.000 ha.

Actuellement, environ 10 entreprises dans et hors de la province s'inscrivent pour obtenir les codes des zones de plantation et les codes des installations de conditionnement pour l'exportation de jus de noix de coco. L'expansion des exportations vers la Chine et les États-Unis crée une grande motivation pour les entreprises de noix de coco de postuler afin d'obtenir les codes qui les rendent éligibles à l'exportation.

Le Vietnam est l’un des 10 plus grands pays cultivateurs de noix de coco et le 7e producteur mondial avec environ 200.000 hectares de cocoteraies et une production d’environ 2 millions de tonnes, principalement dans les provinces côtières du Centre et le delta du Mékong.

En 2022, le chiffre d’affaires à l’exportation de noix de coco du pays a atteint 900 millions de dollars, se classant 4e exportateur de produits à base de coco en Asie-Pacifique. – VNA