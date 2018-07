Hanoi (VNA) – En vue de mieux répondre à sa demande croissante de production de café instantané et à l’exportation, l’Indonésie a fortement augmenté ses importations de café du Vietnam.

Le café vietnamien est présent dans plus de 80 pays et territoires, et représente 15% des parts de marché mondial. Photo: VNA

Selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, entre janvier et mai, ce pays de l’Asie du Sud-Est a importé plus de 52.500 tonnes de café du Vietnam, pour une valeur de 102 millions de dollars, soit 2 fois plus en volume et 8 fois plus en valeur par rapport à la même période de l’année 2017.



La valeur à l’export du café a connu une forte hausse sur de nombreux marchés comme la Russie ( 77%), les Philippines ( 54%)…



En dépit d’une chute en valeur, l’Allemagne et les Etats-Unis ont été les plus grands débouchés avec respectivement 209 et 174 millions de dollars.

En 2017, les exportations du Vietnam ont dégagé une valeur de 214 milliards de dollars. Dans le même temps, la valeur à l'export du café a atteint 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 34% par rapport à 2016.

Le Vietnam est le 2e exportateur de café du monde et l’Italie est le 3e débouché du Vietnam, après les États-Unis et l’Allemagne. En 2017, l’Italie a importé pour 274 millions de dollars de café du Vietnam. – CPV/VNA