Hanoi (VNA) – Selon le Département général des douanes, au cours des sept premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des exportations entre le Vietnam et les pays membres du CPTPP a atteint 31,47 milliards de dollars, en hausse de 21,43% par rapport à la même période de 2021 et représentant 14,48 % des exportations nationales.

Les pays membres du CPTPP sont friants des produits aquatiques. Photo: VnEconomy



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a créé une percée pour les activités d'exportation du Vietnam.

Concrètement, en 2021, le chiffre d'affaires à l’import-export du pays a atteint 680 milliards de dollars, soit une croissance de 19% dans le contexte où l'épidémie de Covid-19 a eu un impact profond sur l'économie mondiale.

En ce qui concerne le marché d'exportation, au cours des sept premiers mois de 2022, le Japon est demeuré en tête des pays membres du CPTPP, avec 13,44 milliards de dollars, en hausse de 13,39 % sur un an, représentant de 24,70% des exportations vers les pays du CPTPP et 6,18 % des exportations nationales. Viennent ensuite le Canada avec 3,87 milliards de dollars, 32,19% en glissement annuel et la Malaisie avec 3,46 milliards et 4,26%.

En termes de croissance du chiffre d'affaires, par rapport aux 7 premiers mois de 2021, la plupart des marchés ont enregistré une forte croissance, comme la Malaisie ( 42,26%), l'Australie ( 38,75%). Ce sont également des marchés qui devraient avoir un grand potentiel à l'avenir du Vietnam.

En sens inverse, le Pérou est le seul marché affichant une légère baisse de chiffre d'affaires (331,50 millions de dollars de chiffre d’affaires, en baisse de 91.000 dollars).

En termes de demande du marché, les Amériques, en particulier les pays membres du CPTPP, ont une forte demande en articles de textile-habillement, en chaussures, meubles et produits agricoles et aquatiques. Ce sont des produits d'exportation phares du Vietnam.

Par ailleurs, ces marchés ont également une forte demande de nouveaux produits à laquelle les entreprises vietnamiennes peuvent répondre tels que câbles électriques, petits appareils électriques, produits en caoutchouc, produits ménagers en plastique, sacs et jouets en plastique, produits en papier et en carton, portes et fenêtres roulantes en aluminium, cosmétiques bio et huiles parfumées. – CPV/VNA