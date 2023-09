Photo d'illustration: Thaipbsworld.com

Bangkok (VNA) – En août, les exportations thaïlandaises ont augmenté de 2,6 % sur un an pour la première fois après une baisse continue en 10 mois, a déclaré le 26 septembre la secrétaire permanente au Commerce, Kirati Ratchano.En conséquence, les exportations du pays ont atteint environ 825 milliards de bahts (24,28 milliards de dollars), ce qui est considéré comme un bon signe après la chute des exportations pendant 10 mois consécutifs.Pendant ce temps, les importations de la Thaïlande au cours de la même période ont chuté de 12,8% à 823 milliards de bahts, résultant en un excédent commercial de 2 milliards de bahts.Au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations thaïlandaises ont atteint environ 6.380 milliards de bahts (près de 187,6 milliards de dollars), en baisse de 4,5% sur un an, tandis que les importations ont également chuté de 5,7% à environ 6 700 milliards de bahts, ce qui a entraîné un déficit commercial d'environ 353 milliards de bahts.Selon Kirati, le rebond des exportations thaïlandaises est imputable à une augmentation de 4,2 % des exportations de produits agricoles, la première fois en quatre mois.Concrètement, ses exportations de fruits congelés et secs ont augmenté de 99,8%, celles de riz de 10% ; légumes en conserve et transformés 26,5%, produits laitiers 13,2%, légumes surgelés et séchés 22,8%.En août, les exportations thaïlandaises de produits industriels ont augmenté de 2,5% pour la première fois en trois mois, notamment les exportations de voitures, d'accessoires et de pièces détachées en hausse de 5,2%, les circuits électriques en hausse de 39,8%, les machines et pièces détachées en hausse de 6,4%, les téléphones et accessoires en hausse de 36,9%, les semi-conducteurs et transistors en hausse de 74,5% et les transformateurs et accessoires en hausse de 59,1%.Les exportations de la Thaïlande vers ses principaux marchés ont augmenté de 2,3 % en août, dont une hausse de 21,7 % vers les États-Unis, de 15,7 % vers le Japon et de 1,9 % vers la Chine. Toutefois, ses exportations vers l'ASEAN, l'Union européenne et la CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam) ont chuté respectivement de 1,5%, 11,6% et 21,3%.Kirati Ratchanoa déclaré que les exportations thaïlandaises devraient rebondir en septembre et au dernier trimestre de l'année. - VNA