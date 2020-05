Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours de la première quinzaine de mai, le Vietnam a exporté pour 8,22 milliards de dollars. Il s'agissait du niveau le plus bas depuis le début de l'année, sans compter les deux dernières semaines de janvier à l'occasion du Nouvel An lunaire.

De fortes baisses ont été enregistrées dans un certain nombre d'articles d'exportation clés, tels que les téléphones et composants, en baisse de 16,9%, et les machines, outils et composants, en baisse de 14,5%.



Pendant ce temps, les importations ont augmenté de 1,9% pour atteindre 9,2 milliards de dollars.



La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant considérablement les activités d'importation et d'exportation du Vietnam, a indiqué le ministère.



Le commerce extérieur rebondira au second semestre de 2020 si la maladie est maîtrisée d'ici la fin du deuxième trimestre, a-t-il ajouté. -VNA