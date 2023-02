Photo : VGP

Hanoï (VNA) - Les exportations de riz du Vietnam en 2023 devraient atteindre 6,5 à 7 millions de tonnes. À court terme, les prix restent élevés, ce qui aidera les entreprises à en profiter.

Le 21 février à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé une conférence pour évaluer les activités d'exportation de riz en 2022 et discuter des orientations en 2023.

Selon des données des douanes, en 2022, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 7,1 millions de tonnes, d'une valeur de 3,45 milliards d’USD, en hausse de 13,8% en volume et de 5,1% en volume par rapport à 2021. Le Vietnam fait partie des 3 premiers pays exportateurs.

Il est prévu que les activités d'exportation en 2023 présenteront de nombreux avantages en raison des effets du changement climatique et de la sécheresse aux États-Unis, en Europe et en Chine qui réduisent l'approvisionnement en riz. L'Inde a interdit les exportations de brisures de riz et impose une taxe de 20 % sur les variétés de riz blanc.

La demande sur les marchés traditionnels tels que l'Indonésie, le Bangladesh... a de nouveau augmenté. De plus, la Chine a rouvert ses frontières après l'épidémie de COVID-19. Parallèlement, la qualité de riz du Vietnam s'améliore de plus en plus et de nombreux pays ont une demande d'importation. Par conséquent, les exportations nationales en 2023 devraient atteindre 6,5 à 7 millions de tonnes.

Selon l'Association vietnamienne des aliments (VFA – Vietnam Food Association), le prix du riz à l'exportation du Vietnam a maintenu sa dynamique de croissance au cours des deux premiers mois de 2023. A plusieurs reprises, le prix du riz brisé à 5 % de brisures s'est classé au premier rang mondial, supérieur au prix du riz du même type de la Thaïlande et de l'Inde. - CPV/VNA