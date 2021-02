Une chaîne de transformation des crevettes pour l'exportation. Photo: Congthuong

Hanoi (VNA) - Le secteur agricole débute l’année 2021 sur les chapeaux de roues avec une série de lots de produits exportés en janvier.

A mi-janvier, à Can Tho (delta du Mékong), le premier lot de 1.600 tonnes de riz parfumé de la société par actions d'agriculture de haute technologie Trung An a été exporté vers Singapour et la Malaisie. Selon un représentant de Trung An, cette unité est en train d’achever les formalités pour exporter en février un autre lot de 2.000 tonnes vers l’Allemagne.



Hormis Trung Anh, de nombreuses autres entreprises vietnamiennes ont effectué la livraison de riz à leurs clients à l’étranger, portant le volume de riz exporté à plus de 100.000 tonne.



Toujours dès le début de l’année, de nombreux lots de produits aquatiques et de fruits - légumes ont été exportés vers l'UE, les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie et la Chine.



Le 5 janvier, un lot de 160 tonnes de crevettes surgelées de la compagnie par actions des produits aquatiques Minh Phu (à Hau Giang, dans le delta du Mékong) a été exporté vers les États-Unis, l'Europe et le Japon. Quelques jours plus tard, la société par actions des produits aquatiques de Ba Ria-Vung Tau (Baseafood) a exporté au Canada, aux États-Unis et en Australie une cargaison de 8 conteneurs de calmars, thons, poulpes et crevettes d’une valeur totale de 700.000 dollars.

Le premier lot, de près de 140 tonnes de fruits du dragon, de la société Nam Phong a été exporté vers la Chine via la porte-frontière Kim Thanh, province de Lao Cai.



Toujours à cette même porte-frontière, les 1er et 2 janvier, 516 tonnes de marchandises – notamment des produits agricoles - d’une valeur de 268.000 dollars ont été dédouanées pour pénétrer en Chine.



Sur ce bon résultat et à condition que cette bonne dynamique se maintienne, l’objectif de ce secteur national d’atteindre un chiffre d’affaires à l’export de 44 milliards de dollars en 2021 apparaît réalisable. -CPV/VNA