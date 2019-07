Hanoi, 24 juillet (VNA) - Malgré les risques d’enquêtes anti-dumping en cascade sur l’acier et le fer du Vietnam ces derniers mois, les exportations nationales de ces produits se sont accrues.

Ce premier semestre, 3,44 millions de tonnes de l’acier et du fer du Vietnam ont été exportées. Photo: baodautu

En effet, ce premier semestre, 3,44 millions de tonnes ont été exportées pour 2,24 milliards de dollars, 22% en volume et 4% en valeur en glissement annuel. L’Asie du Sud-Est, les Etats-Unis et quelques marchés européens ont constitué les débouchés principaux.Contrairement à la forte chute enregistrée aux Etats-Unis et dans l’UE, ces produits du Vietnam ont connu une forte progression en variation annuelle, tant en volume qu’en valeur, sur les marchés chinois, japonais, philippin. En particulier, une hausse en volume a été observée dans quelques marchés d’Asie du Sud-Est, notamment Cambodge, Malaisie, Indonésie. - CPV/VNA