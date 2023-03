Photo d'illustration: internet



Hanoï (VNA) - Depuis la réouverture de la Chine, les exportations de homards vietnamiens vers ce marché sont plus favorables, mais les prix demeurent instables.

Depuis le 8 janvier, date où la Chine a rouvert ses postes frontaliers terrestres après trois ans de fermeture en raison de l’épidémie de COVID-19, les ventes et achats de homards frais dans la commune de Cam Binh, ville de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre), sont à nouveau en pleine ébullition.

La demande du marché chinois a augmenté à l’approche du Nouvel An lunaire. Les entreprises locales ont reçu de nombreuses commandes et ont augmenté l’achat des homards pour y répondre. Cependant, après cette fête, les prix des homards ont évolué en dents de scie, ce qui a rendu la tâche plus difficile pour les éleveurs.

Selon Nguyen Trong Binh, directeur de la société des produits aquatiques Binh Thom spécialisée dans l’exportation de homards vers le marché chinois, implantée dans la ville de Cam Ranh, les prix des homards dans le pays sont instables car le marché chinois ne s'est pas rétabli complètement.

Actuellement, les exportations de homards vers le marché chinois ne rencontrent aucun obstacle. Chaque jour, des dizaines de tonnes de homards frais sont exportées vers la Chine, contre des centaines de tonnes avant le Nouvel An lunaire, a-t-il dit, ajoutant que les prix devraient augmenter lorsque le marché chinois sera totalement rétabli.

La province centrale de Khanh Hoa compte plus de 60.000 cages à homard, pour une production annuelle de 1.300 tonnes. Depuis la réouverture de la Chine, les exportations vers le marché sont revenues à la normale, les prix d’achat ont augmenté et l'offre est modérée, a fait savoir Nguyen Trong Chanh, directeur de l’Office des pêches de Khanh Hoa. -VNA