Production de fibres à Phu Ly, dans la province de Ha Nam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Après avoir été impactée par l’épidémie de COVID-19 en 2019 et 2020, l’industrie nationale des fibres textiles a remporté un bon succès en 2021 grâce à la forte reprise des prix.



Les exportations nationales de fibres textiles ont réalisé en 2021 un chiffre d’affaires inégalé jusqu'à maintenant de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 50% par rapport à 2020.



L'année dernière, les prix à l’exportation de fibres ont augmenté d'environ 25% par rapport à l’année précédente. Grâce à cette forte hausse, de nombreuses entreprises ont dépassé de loin les objectifs fixés.



En effet, les ventes de fibres de la compagnie Hanosimex ont rapporté 897 milliards de dôngs (environ 38 millions de dollars), représentant 146% de son plan annuel et en hausse de 63% par rapport à 2020. Sur ce montant, les exportations étaient estimées à 675 milliards de dôngs, soit 200,9% du total enregistré en 2020.



Quant à Vinatex, en 2021, le secteur des fibres a contribué à plus de la moitié aux 1.200 milliards de dôngs de son bénéfice total. -VNA