Photo d'illustration : ximang.vn

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Construction, de janvier à octobre, 26,5 millions de tonnes de ciment et clinker (+3,5% en glissement annuel) ont été exportés pour une valeur de 1,11 milliard de dollars.



Sur l’ensemble de cette année, les exportations nationales de ces produits devraient atteindre 32 millions de tonnes, pour 1,27 milliard de dollars, soit l'équivalent de l’année dernière.



Le pays compte 86 chaînes de production de ciment et clinker, d’une puissance annuelle de 105,84 millions de tonnes. En 2020, le volume de ces produits d’exportation ne pourrait pas dépasser celui de 2019 car de grands exportateurs comme la Chine et la Thaïlande ont tendance à augmenter leur production pour l’exportation. -CPV/VNA