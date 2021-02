Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré le grave impact de l'épidémie de COVID-19, les exportations nationales de café devraient connaître des signes positifs au cours des premiers mois de 2021.

En 2020, le Vietnam a exporté 1,51 million de tonnes de café pour 2,66 milliards de dollars, en baisse de 8,8% en volume et de 7,2% en valeur en glissement annuel. Le prix d'exportation a été en moyenne de 1.759 dollars/tonne, soit une hausse de 1,8% par rapport à 2019, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les produits caféiers du Vietnam ont été exportés vers plus de 80 pays et territoires, représentant 14,2% des parts de marché mondiale des exportations de grains de café. En 2020, l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie sont demeurés les trois plus grands importateurs de café vietnamien.

Le Département de transformation et de développement de marchés pour les produits agricoles a estimé que les stocks de café dans les ports du monde entier étaient tombés à leur plus bas niveau depuis des années, ce promettant que le marché d'exportation s'améliorerait en 2021.

Le président de l'Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa), Luong Van Tu, a déclaré que le marché du café avait connu une réduction durant quatre années consécutives. En conséquence, le prix du café augmentera en 2021 en raison d'une baisse de la production mondiale.

En outre, la variation des prix dépendra beaucoup du niveau de reprise de l'industrie du tourisme après la pandémie de Covid-19. Il s'agit en effet d'une très grande industrie de consommation de café, donc lorsque l'industrie du tourisme se rétablira, celle du café fera de même, a-t-il déclaré.

Les principaux marchés d'importation de café du Vietnam continuent d’appliquer les mesures de distanciation sociale de haut niveau, ce traînant une augmentation de la demande de café à la maison. Parallèlement, les opportunités apportées par l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) contribueront à stimuler les exportations nationales de café.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, après l’entrée en vigueur de l'EVFTA, l'Union européenne (UE) a supprimé tous les droits de douane sur les produits de café torréfié ou non, et ceux de café transformé.

De différentes catégories de café vietnamiens. Photo: VNA

En plus, parmi les 39 indications géographiques du Vietnam qui seront protégées par l'UE, selon ses engagements, après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, il y a celles sur le café. Il s'agit d'un énorme avantage concurrentiel pour l'industrie du café du Vietnam par rapport aux concurrents sur le marché européen.

Pour mieux profiter l'EVFTA, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural exhorte les localités à continuer à informer les agriculteurs locaux de la production de café certifié requis par les importateurs européens, à accélérer l'application des progrès technoscientifiques dans la plantation, l'entretien, la récolte et la transformation préliminaire et la conservation des produits du café.

En outre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural encourage également les localités à convertir les variétés de café en vue d'améliorer la qualité ainsi qu’à augmenter la part de marché des cafés, à continuer l’enregistrement des indications géographiques et à élaborer des marques pour les produits locaux.

Selon le Département de l’import-export, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, la filière vietnamienne du café cherche actuellement à moderniser et synchroniser ses chaînes de production et à améliorer la compétitivité de ses produits pour atteindre l’objectif de six milliards de dollars du chiffre d'affaires à l'exportation d’ici 2030, tout en augmentant la valeur ajoutée des produits./.