Hanoi (VNA) - Le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 1,3 milliard de dollars en janvier, selon un rapport récemment annoncé par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

Une chaîne de production dans le parc industriel de Thang Long. Photo d’illustration : VNA

Sur ce chiffre, le secteur économique national a connu un déficit de 1,8 milliard de dollars tandis que le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a enregistré un excédent de 3,1 milliards de dollars.Les statistiques ont montré que la production industrielle et les exportations du Vietnam étaient toujours tirées par le secteur des investissements directs étrangers (IDE), qui représentait environ 70% des exportations totales du pays.Le MoIT a indiqué que l’indice de la production industrielle en janvier avait augmenté de 22,2% en glissement annuel. Avec une croissance de 27,2%, le secteur de la fabrication et de la transformation a contribué pour 21,6 points de pourcentage à la croissance commune du pays.Les exportations de produits industriels transformés ont été estimées à 23,96 milliards de dollars au cours du mois, en hausse de 1% comparé à décembre et de 54,5% par rapport à il y a un an.Les téléphones mobiles et les accessoires sont restés le plus gros apport de devises avec 5,8 milliards de dollars, soit une progression de 25,9% par rapport à décembre.Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a déclaré que le pays avait développé un certain nombre d’industries clés telles que l’exploitation minière, le traitement du pétrole et du gaz, l’électronique, les télécommunications, les technologies de l’information, la métallurgie, le fer et l’acier, les vêtements et les chaussures, qui ont jeté des bases importantes pour la croissance à long terme ainsi que la modernisation et l’industrialisation du pays.Dans un proche avenir, le MoIT exploitera les opportunités des accords commerciaux pour pénétrer de nouveaux marchés et stimuler les exportations après la pandémie de Covid-19.Il améliorera également l’efficacité de fonctionnement de ses deux centres d’assistance technique pour le développement industriel dans le Nord et le Sud, qui travaillent en étroite collaboration avec des groupes multinationaux au Vietnam tels que Toyota, Mitsubishi et Canon pour rechercher des fournisseurs adaptés à leurs chaînes de valeur.Dans le même temps, le ministère développera également des industries en aval telles que les industries de l’énergie, de l’ingénierie de précision et de la construction mécanique, créant ainsi les conditions favorables au développement de l’industrie de soutien. – VNA