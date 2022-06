Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ces dernières années, les exportations vietnamiennes vers la Hongrie ont connu une croissance impressionnante, avec un milliard en 2020 contre 124,2 millions de dollars en 2016.

Le chiffre s'élevait à 842,7 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de 2021, en hausse de 5% sur un an, selon les données de l'Hongrie.

Bien que les expéditions de produits agricoles et alimentaires restent modestes, les revenus ont affiché une forte augmentation ces derniers temps, comme en témoignent certaines exportations clés.



Le Vietnam a exporté près de 4,4 millions de dollars de café transformé vers la Hongrie en 2020, multiplié par 38 par rapport à quatre ans plus tôt, et 7,133 millions de dollars de janvier à octobre 2021, en hausse de 85,6 % sur un an.

Les exportations de noix de cajou ont augmenté de 27,7 % pour atteindre près de 2,4 millions de dollars en 2020 par rapport à 2016, et de 11,6 % en glissement annuel pour atteindre 2,2 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de l'année dernière.

Les exportations nationales de quelques produits agricoles vers ce marché ont connu une augmentation remarquable, tels que le poivre (1,075 millions ; 296,7%), les fruits et légumes transformés (0,719 millions ; 193,5%), les nouilles instantanées (1,4 million ; 9%).

Bien que la Hongrie ne soit pas un marché majeur dans l'UE, sa demande d'importation n'a cessé d'augmenter et s'élève à quelque 100 milliards de dollars par an.



Entré en vigueur en août 2020, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) aurait ouvert encore plus d'opportunités aux entreprises vietnamiennes pour renforcer les activités commerciales et d'investissement avec le bloc, notamment la Hongrie, dans les temps à venir.- VNA