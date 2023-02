Chiffre d'affaires à l'exportation des pays de l'ASEAN-6 en 2022. Source : Départements des douanes des pays. Chiffre d'affaires à l'exportation des pays de l'ASEAN-6 en 2022. Source : Départements des douanes des pays.

Hanoi (VNA) - En 2022, la valeur totale des exportations du Vietnam a atteint 371,85 milliards de dollars, en hausse de 10,6% en glissement annuel, se classant ainsi au deuxième rang de l'ASEAN-6.



Selon les données du Département général des douanes vietnamiennes, en 2022, le commerce extérieur du Vietnam s’est élevé à 732,5 milliards de dollars, en hausse de 9,5% sur un an, dont 371,85 milliards d’exportations (+10,6%) et 260,65 milliards d’importations (+8,4%).



Parmi les pays de l'ASEAN-6, c'est Singapour qui a réalisé le plus grand chiffre d’affaires d’import-export en 2022 avec 1.028 milliards de dollars, dont 533 milliards d’exportations et 495 milliards d’importations.



Selon le Département des douanes malaisien, le chiffre d’affaires d’import-export de la Malaisie a atteint 647,28 milliards de dollars en 2022, dont 353 milliards d’exportations (+25%) et 294,28 milliards d’importations (+31,3%). Ainsi, ce pays a enregistré un excédent commercial de 58,72 milliards de dollars en 2022.



Pour l’Indonésie, les exportations se sont élevées à 291,98 milliards de dollars (+26,07%) et les importations, à 237,52 milliards (+21,07%). Ce pays a donc réalisé un excédent commercial de 54,46 milliards de dollars en 2022, en hausse de 53,76% par rapport à 2021.



Concernant la Thaïlande, le commerce extérieur en 2022 était de 590,26 milliards de dollars, dont 287,07 milliards d’exportations et 303,19 milliards d’importations. La balance commerciale était donc déficitaire de 16,12 milliards de dollars en 2022.



Pour les Philippines, le chiffre d’affaires à l’export était de 78,84 milliards de dollars et celui à l’import de 137,16 milliards. Ainsi, ce pays a enregistré un déficit commercial de 58,72 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires à l'export du Vietnam 2022 est classé deuxième dans l'ASEAN-6, devant la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines. -CPV/VNA