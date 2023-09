Le durian vietnammien exporté vers la Chine. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Chine est actuellement le premier marché à l'export de produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam. C'est également le plus grand marché à l'export de fruits et légumes avec une croissance à deux chiffres depuis le début de l'année.



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, a déclaré à l’Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au 20e Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning (Chine) que le Vietnam continuerait à négocier des protocoles avec la Chine sur les produits d'import-export, en particulier les produits tels que pastèque, durian surgelé, piment, herbes médicinales et agrumes.

Si les problèmes liés à l’exportation de ces produits peuvent être résolus de manière synchrone, les échanges commerciaux seront très favorables et le taux de croissance sera bien plus élevé, a-t-il souligné.



Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), au cours des huit premiers mois de 2023, la valeur des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint 33,21 milliards de dollars. Vers le seul marché chinois, les exportations sont estimées à 7,28 milliards de dollars, en hausse de 9,8 % par rapport à la même période de 2022, représentant la proportion la plus élevée, de 22 %, de la valeur totale des exportations nationales de ces produits.

La Chine est le premier importateur de fruits et légumes vietnamiens. Ce groupe de produits représente également la plus grande proportion de la valeur des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques vers la Chine. La valeur des exportations de fruits et légumes au cours des 8 premiers mois de 2023 a atteint 3,45 milliards de dollars, en hausse de 57,5 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Quant aux fruits, les produits ayant représenté une part élevée dans les exportations de fruits et légumes sont le durian (35 %), le fruit du dragon (13 %), les bananes (6 %), la mangue (6 %) et le jacquier (5 %). Il s'agit également de produits chinois avec une forte demande d'importation.



Selon les données des Douanes de Chine, les importations chinoises de durian au premier semestre de cette année ont atteint 787.000 tonnes, d'une valeur de 3,83 milliards de dollars, en hausse respectivement de 57,1% et 64,9% par rapport à l'année précédente. Les principaux fournisseurs sont la Thaïlande (600.000 tonnes), le Vietnam (186.000 tonnes) et les Philippines (484.000 tonnes).

La Chine demeure le premier débouché des fruits et légumes vietnamiens, représentant près de 65 % du chiffre d’affaires. Les fruits et légumes vietnamiens exportés vers ce marché, outre le durian, très populaire d'ici la fin de l'année, comprendront aussi jacquier et fruit du dragon..., a déclaré Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT).

Selon l'Institut de recherche sur les stratégies et politiques industrielles et commerciales (ministère de l'Industrie et du Commerce), pour mieux exploiter le marché chinois, les localités et les entreprises doivent créer des marques de produits et exporter sous forme de quotas officiels, afin de garantir la qualité et éviter les risques inutiles. Elles doivent également accroître l'application de modèles de production conformes aux normes VietGAP et GlobalGAP pour répondre pleinement aux réglementations chinoises de plus en plus strictes en matière de tests de quarantaine.

Le MARD a déclaré que si le rythme actuel des exportations est maintenu, le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes du pays atteindra 5 milliards de dollars cette année, soit 2 ans plus tôt que l'objectif fixé.

Les fruits et légumes sont actuellement exportés vers la Chine sont : fruit du dragon, pastèque, ramboutan, mangue, litchi, longane, jacquier, mangoustan, durian, bananes et patates douces. La Chine a accepté de piloter l'exportation de fruit de la passion et de piment. -VNA