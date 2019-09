Hanoï, 20 septembre (VNA) - Selon le Département général de l’aquaculture du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au cours des huit premiers mois de 2019, le pays a exporté pour 1,93 milliard de dollars de crevettes, en baisse de 8,1% par rapport à la même période de 2018.

Photo: VNA



Les exportations des crevettes ont repris leur rythme après le temps en ralentissement pour atteindre en juillet 344 millions de dollars, une hausse annuelle de 13,4%.Récemment, le Département américain du Commerce a rendu public les résultats finaux du 13e examen administratif POR13 ) relatifs à l'antidumping visant les crevettes vietnamiennes. En conséquence, 31 exportateurs de crevettes vietnamiennes bénéficient d’un taux d’imposition antidumping de 0%. Cette taxe permettra d’accélérer leurs exportations sur le marché américain, - un débouché important pour les crevettes du Vietnam.Outre les Etats-Unis, les exportations des crevettes vers l'Union européenne et la République de Corée ont également connu une croissance positive.Les commandes des partenaires aux États-Unis ont progressivement augmenté et ce pays a également réduit les importations de crevettes d'Inde, de Thaïlande et aussi de Chine, ce qui représente une bonne opportunité pour les exportations de