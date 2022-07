Hanoi (VNA) - Ce 1er semestre, la filière des engrais profite d’une hausse exceptionnelle du prix d’exportation.

De janvier à juin, près d’un million de tonnes d’engrais de toutes catégories ont été exportées pour une valeur de 647 millions de dollars. Photo: vuonsaigon

Selon le Département général des Douanes, de janvier à juin, près d’un million de tonnes d’engrais de toutes catégories ont été exportées pour une valeur de 647 millions de dollars, soit une hausse de 43% en volume et de 2,8 fois en valeur par rapport à la même période de 2021.



Cela est dû à la forte hausse, de 1,8 fois du prix à l'export moyen. Selon le Département général des Douanes, de janvier à juin, près d'un million de tonnes d'engrais de toutes catégories ont été exportées pour une valeur de 647 millions de dollars, soit une hausse de 43% en volume et de 2,8 fois en valeur par rapport à la même période de 2021.

Ainsi, les ventes d'engrais à l’étranger ces 6 premiers mois ont dépassé la valeur de toute l'année 2021. En 2021, 1,35 million de tonnes d’engrais avaient été vendues pour près de 600 millions de dollars.



La majorité du volume a été exportée vers l’Asie. Une forte croissance en glissement annuel tant en volume qu’en valeur a été notée dans la plupart des marchés importateurs.



Sur le marché international, les prix des engrais «refroidissent». Cependant, il ne s'agit que d'une baisse temporaire en liaison avec la saison agricole. Il est probable qu’une prochaine hausse des prix surviendra, en particulier lorsque les pays entreront dans le pic de la production agricole. Par ailleurs, les prix du charbon et du gaz naturel, les deux principales matières premières pour la production d'engrais, après une courte période de stabilité, ont tendance à montrer des signes de reprise.



Ce 1er semestre, les entreprises nationales ont importé 1,8 million de tonnes d’engrais de toutes sortes pour 856 millions de dollars, -22,5% en volume mais 32,3% en valeur en variation annuelle.



Avec respectivement 38,9% et 11,8% du total, Russie et Chine ont été les deux premiers fournisseurs. - CPV/VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source