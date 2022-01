Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le thon vietnamien est désormais disponible dans 140 pays. Ses exportations ont rapporté au pays 757 millions de dollars l'année dernière, en hausse de 16,6% sur un an, selon l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP).

Notamment, les ventes de thon au Mexique et en Israël ont respectivement augmenté de 143% et 201% par rapport à 2020.

Cette croissance s'explique par l'adaptation flexible et efficace des entreprises exportatrices et des localités à l'épidémie, ainsi que la demande croissante des marchés d'importation tels que les États-Unis, l'Europe, Israël, l'Italie, le Canada, le Japon, etc.

Pour accélérer le développement de la filière, la VASEP souligne la nécessité de chercher à augmenter les parts de marché. Selon des exportateurs, le marché australien est très prometteur. Le Vietnam est actuellement le 3e plus grand fournisseur de thon pour l'Australie, représentant 1,6% de la valeur totale des importations de thon de ce pays. La Thaïlande et l'Indonésie conservent les première et deuxième places avec 73% et 23%, respectivement.-VNA