Hanoi (VNA) - Les exportateurs de thon s'attendent, avec les avantages de l'accord EVFTA, à continuer d'augmenter leurs exportations au cours des derniers mois de 2020.

Exploitation du thon au Vietnam. Photo: Thuong truong

De nombreux lots d’exportations importants de thon ont été exportés en continu vers l’UE au cours des deux derniers mois. Les exportateurs de thon s'attendent, avec les avantages de l'EVFTA, à continuer d'augmenter leurs exportations au cours des derniers mois de 2020.Le 10 octobre, un lot de 48 tonnes de produits à base de thon, d'une valeur d'environ 400.000 dollars de la Sarl Hai Vuong (Khanh Hoa) exporté vers l'Espagne, a été officiellement chargé pour l'exportation. Il s'agit d'un lot important de marchandises exportées vers le marché de l'UE depuis l'entrée en vigueur de l'accord EVFTA Selon Le Huu Hoang, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, l'exploitation et la transformation du thon à Khanh Hoa se sont rapidement développées ces dernières années. Actuellement, toute la province compte 44 entreprises de produits aquatiques certifiées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour répondre aux normes de la filière. La Sarl Hai Vuong est le pionnier de l'exportation de thon vers l'Europe dans le cadre de l'accord EVFTA. Avec de nombreuses préférences tarifaires, l'accord EVFTA créera des conditions favorables pour promouvoir les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers les principaux marchés de l'UE.Évaluant l'efficacité des exportations de thon après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré qu’avant l'entrée en vigueur de l'accord, en moyenne, les exportations nationales de thon en UE atteignaient environ 10,5 millions dollars un mois. Depuis l'entrée en vigueur, en août et septembre derniers, les exportations vers ce marché ont augmenté de 11 à 13% par rapport aux mois précédents.Lors de la conférence pour promouvoir la production de thon, lutter contre la pêche INN et exporter du thon vers l'Europe (UE) dans le cadre de l'accord EVFTA, tenue à Khanh Hoa ce week-end, les experts ont souligné des opportunités qu'EVFTA apporte aux produits aquatiques vietnamiens, en particulier le thon, lors de l'exportation vers le marché européen. Les exportateurs de thon s'attendent à ce que les avantages de l'EVFTA continuent d'augmenter le chiffre d'affaires à l'exportation au cours des derniers mois de 2020.Selon l'association VASEP, avec l’entrée en vigueur de l'EVFTA, 220 produits aquatiques ont un taux d'imposition de base de 0% à 22%. Les filets de thon surgelés sont réduits à 0% selon une feuille de route à 3 ans, opportunité pour les entreprises d'élargir leurs marchés et de profiter de cet avantage concurrentiel avec d'autres pays.Avec la croissance remarquable ces deux derniers mois, on peut voir que bénéficier des tarifs préférentiels de l'accord EVFTA crée une attraction pour les produits à base de thon vietnamiens. Cependant, le VASEP a déclaré que les exportations nationales de produits aquatiques, de thon entre autres, n'ont pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire. Toutefois, avec l’EVFTA, il est prévu que la valeur totale des exportations en UE au cours des 3 derniers mois de 2020 devrait augmenter légèrement ou être l’équivalent du troisième trimestre 2020 avec environ 33 millions de dollars, en hausse de 5% en un an, ce qui devrait porter les exportations à environ 123 millions de dollars sur l’ensemble de l’année. - CPV/VNA