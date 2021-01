L'importation de téléphones utilisant les technologies 2G et 3G s'arrêtera à partir de début juillet, selon une nouvelle circulaire du ministère de l'Information et de la Communication.

Les familles d'aviculteurs et villages de métiers artisanaux de la province de Nghê An (Centre) se préparent activement pour répondre aux besoins des consommateurs lors du Nouvel An lunaire du Buffle.