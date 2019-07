Hanoi (VNA) - Les exportations de textiles et de vêtements se sont établies à près de 18 milliards de dollars, en hausse de 8,61% par rapport à l’année dernière à la même période, a-t-on appris du ministère de l’Industrie et du Commerce, à la fin juin 2019.

Le Vietnam est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de vêtements et de produits textiles, lesquels sont expédiés vers 180 pays et territoires. Photo: tin247h