Hanoi (VNA) – Les téléphones et composants, les ordinateurs, produits électroniques et composants sont deux groupes de marchandises affichant un chiffre d’affaires à l’export de plus de 10 milliards de dollars.

En 2021, le chiffre d'affaires à l'export des ordinateurs, produits électroniques et composants est estimé à 51 milliards de dollars. Photo : VNA



Selon les données du Département général des douanes, du 1er janvier au 15 mars, les exportations nationales de téléphones et de composants ont atteint 11,13 milliards de dollars, demeurant ainsi le plus grand groupe d’exportation du Vietnam.



Les exportations d’ordinateurs, produits électroniques et composants ont atteint 10,2 milliards de dollars, en hausse de plus de 8% par rapport à la même période en 2021. Les principaux marchés d’exportation de ce groupe sont les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, l’Union européenne...



De nombreux autres groupes de produits ont atteint un milliard de dollars ou plus de chiffre d’affaires, tels que textile-habillement, machines-outils et pièces de rechange, chaussures, bois et produits dérivés…



Du 1er janvier au 15 mars, le chiffre d’affaires total à l’exportation du pays a atteint 69,8 milliards de dollars, en hausse de 12,22% par rapport à la même période de 2021. – CPV/VNA