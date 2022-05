Hanoi (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les exportations de riz au cours des 4 premiers mois de cette année ont atteint 2,05 millions de tonnes pour une valeur de plus d’un milliard de dollars. Les Philippines demeurent le plus grand consommateur de riz du Vietnam avec 42,6% des parts de marché.

Photo d'illustration: baodautu



Le marché philippin en particulier et l’ASEAN en général sont considérés comme des marchés prometteurs pour cette filière nationale.



Selon Nguyen Thi Thu Thuy, cheffe adjointe du Centre d’assistance d’exportation du Département de promotion du Commerce, ces dernières années, le riz demeure en tête des produits agricoles du Vietnam exportés vers l’ASEAN.



Pour le marché de l’ASEAN, les produits à base de riz du Vietnam sont principalement exportés vers les Philippines. En 2021, ce dernier a été le plus grand importateur de riz du Vietnam avec 2,45 millions de tonnes pour une valeur de plus de 1,25 milliard de dollars, 10,7% en volume et 18,5% en valeur par rapport à 2020.



Au sein de cette région, l’Indonésie est devenue un marché potentiel pour le riz vietnamien. Pham The Cuong, conseiller commercial du Vietnam en Indonésie a déclaré : «Selon le ministère indonésien de l’Agriculture, la consommation moyenne de riz en Indonésie est d’environ 93 kg/personne/an. La demande indonésienne de riz est de 30,1 millions de tonnes/an. Cependant, sa production est inefficace, avec de bas rendements et une faible qualité. C’est la principale raison pour laquelle ce pays importe chaque année une quantité importante de riz, principalement du Pakistan, du Vietnam, de Thaïlande et d’Inde».

Ces 3 dernières années, ses achats de riz vietnamiens étaient assez stables. Rien qu’en 2021, elle a importé près de 66.000 tonnes - notamment du riz de haute qualité-, soit 16,1% de ses importations totales.

Sur le marché malaisien, le riz vietnamien occupe aussi une part importante du marché. Le premier secrétaire en charge du bureau commercial du Vietnam en Malaisie, Tran Le Dung, a déclaré : «Avec une superficie rizicole d’environ 0,7 million d’hectares seulement, la plus faible en Asie du Sud-Est, la production de riz de la Malaisie ne satisfait qu’environ 60% de la demande intérieure. Par conséquent, ce pays doit importer environ un million de tonnes par an pour répondre à la demande intérieure et aux réserves».

«Actuellement, le riz vietnamien représente une grande part des importations totales de riz de la Malaisie. Auparavant, le volume de riz thaïlandais importé en Malaisie était supérieur à celui du Vietnam, mais au cours des cinq dernières années, le Vietnam a largement dépassé la Thaïlande. Ce premier trimestre de 2022, le volume de riz vietnamien exporté vers la Malaisie a augmenté de plus de 102% par rapport à la même période de l’année dernière», a déclaré Tran Le Dung.

En plus des marchés tels que les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie, a indiqué le ministère de l’Industrie et du Commerce, le riz vietnamien est également vendu vers d’autres marchés de l’Asean comme Singapour, Brunei, le Laos.

Développer un label pour le riz vietnamien

Bien que les opportunités d’augmenter les exportations de riz vers des marchés de l’Asean soient immenses, les défis ne manquent pas.

Cao Xuan Thang, représentant de l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, a déclaré que bien que le potentiel d’exportation de riz vietnamien vers Singapour soit encore très important, Singapour est un marché exigeant en matière de qualité. C’est un facteur auquel les exportateurs doivent porter une attention particulière.



Concernant l’identification de la marque des produits, Tran Le Dung a fait savoir qu’en Malaisie, Bernas Berhad est le seul importateur de riz blanc long vietnamien. C’est aussi le principal type de riz consommé dans ce pays. Cependant, après avoir importé du riz cru, Bernas Berhad a emballé et étiqueté la marque de son entreprise. Par conséquent, sur le marché malaisien, la plupart des consommateurs connaissent seulement la marque de riz Bernas Berhad, alors que le marque "riz vietnamien" est peu connue des consommateurs».

Situation identique pour le marché indonésien. Selon Pham The Cuong, l’identification des marques de riz du Vietnam sur le marché indonésien est encore assez floue, tandis que la Thaïlande a de nombreuses marques reconnaissables par les consommateurs en Indonésie.

La demande de riz de haute qualité en Indonésie augmente considérablement. Mais de nombreux grands importateurs indonésiens ignorent encore les riz vietnamiens de qualité comme ST24, ST25. «Par conséquent, la promotion des marques de riz du Vietnam en Indonésie devra être renforcée et promue davantage», a-t-il déclaré M. – CPV/VNA