Hanoi (VNA) – L’année 2021 s’est terminée avec un exploit remarquable des exportations nationales de riz, avec 6,24 millions de tonnes expédiées pour près de 3,29 milliards de dollars.

Emballage du riz destiné à l'exportation dans l'usine de la société de Trung An, à Cân Tho. Photo: VNA



Il s’agit d’un résultat remarquable dans le contexte de nombreuses difficultés à cause de l’épidémie de Covid-19. Lors des 2e et 3e trimestre, les provinces et villes du delta du Mékong, «grenier à riz du pays», comme Can Tho, Bac Lieu et Long An ont mis en place des mesures de confinement et de restrictions de déplacements. De plus, en raison d’une pénurie de main-d’œuvre dans le pays et de conteneurs sur le marché mondial, de nombreuses entreprises avaient des commandes mais ne pouvaient livrer à temps leurs clients. Cela a fait chuter la quantité comme la valeur des exportations de riz du pays au 3e trimestre.



La Résolution n°128, élaborée par le gouvernement, qui concerne des mesures destinées à "s’adapter de manière sûre, flexible et à contrôler efficacement l’épidémie de Covid-19", a constitué un premier pas important pour que le Vietnam puisse revenir à la «nouvelle normalité».



Grâce à quoi, dès le début d’octobre, les activités de production et d’exportations ont commencé à retrouver des couleurs.



Selon l’Association des vivres du Vietnam (VFA), en 2021, le prix à l’exportation du riz vietnamien a augmenté de 5,5% par rapport à 2020.



Les entreprises continuent de conserver leurs parts de marché sur des marchés clés tels que les Philippines, la Chine, le Ghana, et exploitent des commandes en provenance de l’UE. Avec 2,45 millions de tonnes pour 1,25 milliard de dollars, les Philippines sont demeurés en tête des pays importateurs.



L’année 2022 s’annonce prometteuse



Actuellement, le riz vietnamien arrive à maturité sur le marché mondial. La part du riz de haute qualité - notamment le riz parfumé - dans la structure des exportations ne cesse de croître. Plus de 6 millions de tonnes de riz exportées attendues pour 2022.



A l’heure actuelle, de grands producteurs et exportateurs tels que Loc Troi, Tan Long, Intimex, Trung An... ont obtenu des commandes importantes de la part de partenaires.



Dès le début de janvier 2022, la société par actions de l’agriculture high-tech Trung An a exporté avec succès 11.111 tonnes vers la République de Corée.



Le Département américain de l’agriculture (USDA) a récemment publié une prévision pour le commerce mondial de riz en 2022 à 48,8 millions de tonnes, soit une augmentation d’environ 100.000 tonnes par rapport à 2021. Il est aussi prévu que les exportations nationales de riz en 2022 atteindront 6,4 millions de tonnes et la Thaïlande, 6,5 millions de tonnes. Les mêmes niveaux de 2021.



«De nombreux grands pays consommateurs, dont la Chine, continuent d’augmenter les stocks et d’augmenter les importations en provenance de nombreux marchés, dont le Vietnam. La demande alimentaire croissante due aux inquiétudes épidémiques fait grimper les prix», a déclaré l’USDA. – CPV/VNA