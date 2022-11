Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), d'ici fin novembre, les exportations de produits aquatiques pourraient atteindre plus de 10 milliards de dollars - un record historique du secteur.



Le Vietnam est actuellement le 3e exportateur mondial de produits aquatiques, après la Chine et la Norvège.



En 2022, les produits aquatiques devraient représenter 3% du total des exportations vietnamiennes.



Avec les signes positifs, on estime que les exportations vietnamiennes de produits aquatiques représenteraient plus de 7% des parts du marché mondial cette année.-VNA