Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations nationales de produits aquatiques sont estimées à un milliard de dollars en mai et à 4,6 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une hausse de 27% et de 42% en glissement annuel, respectivement.

Cela a été attribué aux exportations de poissons tra (pangasius) et de crevettes, grâce à la demande croissante des principaux marchés.

La demande pour ces principaux produits aquatiques du Vietnam a rebondi dans les principaux marchés importateurs, notamment les États-Unis et la Chine. La hausse des prix des produits aquatiques et les pénuries d'approvisionnement sur le marché mondial en raison du conflit russo-ukrainien représentent une excellente opportunité pour les exportateurs vietnamiens.

Selon la VASEP, les États-Unis et la Chine resteront les marchés principaux contribuant à la croissance des exportations nationales de produits aquatiques dans les mois à venir.

En 2021, les exportations de produits aquatiques sont estimées à 8,89 milliards de dollars, en hausse de 5,7% en glissement annuel. Le Vietnam vise 8,9 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 1% en variation annuelle.-VNA