Transformation de thons pour l'exportation. Photo: nhandan.vn



Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations nationales de produits aquatiques ont enregistré une forte croissance au cours du premier trimestre de 2022, pour atteindre 2,4 milliards de dollars, en hausse de 38,7% en glissement annuel.

Cela a été attribué à la reprise impressionnante des exportations de poissons tra (pangasius) qui ont augmenté de 88% pour atteindre 646 millions de dollars au cours de la période.

La crevette a contribué à la plus grande part des exportations grâce à la demande croissante des principaux marchés, tels que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne... Selon les prévisions, les exportations de crevettes atteindront 4 milliards de dollars cette année, en hausse de 3 % d'une année sur l'autre.

Le conflit russo-ukrainien a également plus ou moins affecté les exportations de produits aquatiques vers ce marché, bien que ces deux marchés ne représentent qu'un très faible taux du volume total des exportations de ces produits vietnamiens. Cependant, ce conflit entraîne une augmentation du prix de l'essence et de nombreux autres coûts d'intrants, affectant les coûts et les bénéfices des entreprises.

En vue de parvenir à la croissance durable des exportations des produits aquatiques, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural propose aux localités de mettre en œuvre des mesures drastiques visant à tirer le carton jaune de la Commission européenne (CE) ; travaillera avec l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) pour discuter de solutions pour faire face aux difficultés en raison de la stagnation des marchés de la Russie et de l’Ukraine ; se concentrera sur l'élimination et le traitement des problèmes liés aux marchés chinois et américain afin de trouver des solutions pour diversifier les marchés d'exportation pour ces produits.

Entre janvier à mars, le volume total de produits aquatiques du Vietnam est estimé à 1,9 million de tonnes, en hausse de 2,4% en glissement annuel. -VNA